Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kahta Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Adıyaman tarımının mevcut durumu, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il genelindeki ziraat odalarının başkanları, meclis üyeleri ve ilgili temsilciler katıldı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, özel firmalarla yapılan sözleşmeler kapsamında üretimi gerçekleştirilen Ege menşeli ve Virginia tütünlerinde yaşanan sorunlar oluşturdu. Tütün üreticilerinin karşılaştığı sorunlar değerlendirilirken, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Adıyaman'da yapımı devam eden baraj ve sulama projelerinin de gündeme geldiği toplantıda, söz konusu projelerin bir an önce tamamlanmasının tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Adıyaman'ın su kaynaklarından daha fazla yararlanması ve sulu tarıma geçişin hızlandırılmasıyla çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yaklaşık 15 gündür devam eden badem hasadına rağmen üreticileri tatmin edecek bir fiyatın henüz açıklanmaması da toplantıda gündeme getirildi. Adıyaman'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan bademde fiyatın bir an önce açıklanması gerektiği ifade edildi.

Badem fiyatının belirlenmesinde çiftçinin emeği, üretim maliyetleri, girdi fiyatları ve mevcut piyasa şartlarının dikkate alınması gerektiği belirtilerek, üreticinin alın terinin karşılığını alabileceği hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir fiyatın açıklanması talep edildi.

Toplantıda ayrıca devam eden mısır ve ayçiçeği hasadında biçerdöver fiyatları ve hasat döneminde çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı. Sorunların çözümüne yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman çiftçisinin yaşadığı sorunların bütüncül şekilde değerlendirilmesi sonucunda, çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanacak raporun Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Adıyaman milletvekilleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilerek sorunların ilgili mercilere taşınması ve çözüm için gerekli girişimlerin yapılması planlandı.

Toplantıya Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altay, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ve Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'nın yanı sıra ziraat odalarının meclis üyeleri ve ilgili temsilciler katıldı.