Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarda esnaf, vatandaş, muhtar, kurum amirleri, belediye yetkilileri ve öğrencilerle bir araya geldi. İlçenin ihtiyaçlarını yerinde inceleyen Vali Küçük, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahta ziyaretine esnaf buluşmasıyla başlayan Vali Küçük, iş yerlerini ziyaret ederek esnafın talep, görüş ve beklentilerini dinledi. Esnafla sohbet eden Küçük, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnafa teşekkür etti. Esnaf ziyaretinin ardından Vali Küçük, Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile birlikte Kahta merkezde bulunan 100. Yıl Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Küçük, kendisine iletilen talep ve görüşleri dinleyerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Vali Küçük, Milletvekili İshak Şan ve kurum amirleriyle birlikte Kahta Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve Kahta'nın öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi alan Küçük, ilçedeki çalışmaların mevcut durumu ve ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kahta Belediyesini de ziyaret eden Vali Küçük, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'tan ilçede yürütülen belediye hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Görüşmede Kahta'nın ihtiyaçları ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Vali Küçük, Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin kullanımına sunulan mini futbol sahasını inceledi. Öğrencilerle bir araya gelen Küçük, çocuklarla futbol oynayarak onların spor heyecanına ortak oldu. Okul bahçelerinin mini spor alanlarına dönüştürülmesi projesi kapsamında, öncelikle dezavantajlı mahalle ve köylerde bulunan, bahçesi uygun okullara mini futbol sahaları kazandırılması hedefleniyor. Kahta'daki temasları kapsamında köy ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Vali Küçük, muhtarların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi. Muhtarlar tarafından iletilen sorun ve talepler ilgili kurum amirleri tarafından not alınırken, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kahta ziyaretinde ilçenin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla temaslarda bulunduklarını belirten Vali Abdullah Küçük, 'Esnafımızı, vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı ziyaret ederek talep ve beklentilerini dinledik. Köy ve mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik. Sahadan gelen her talep bizim için önemli. İlgili kurumlarımızla birlikte bu taleplere imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye devam edeceğiz. Küçük, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sürdüreceklerini ifade ederek, Kaymakamlığımız ve belediyemizin çalışmalarını yerinde değerlendirdik. Amacımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek. Çocuklarımızın sporla buluşmasını da önemsiyoruz. Okullarımızdaki uygun alanları spor sahalarına dönüştürerek bu çalışmaları ilçelerimizde yaygınlaştıracağız' diye konuştu.