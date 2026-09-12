Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasari Çelebi gençlerle bir araya geldi.

Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda teknoloji, mühendislik, akademik gelişim, üniversite hayatı, girişimcilik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına ilişkin birçok konu ele alındı. Aynı zamanda kendisi de Kahalı olan Prof. Dr. Hasari Çelebi, akademik ve yönetsel çalışmalarının yanı sıra teknoloji transferi, uluslararasılaşma, teknopark ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalar hakkında gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide katılımcılar, Prof. Dr. Hasari Çelebi'ye merak ettikleri soruları yönelterek üniversite yaşamından akademik kariyere, teknoloji alanındaki gelişmelerden geleceğin çalışma dünyasına kadar farklı başlıklarda görüş alışverişinde bulundu. Gençlerin alanında yetkin isimlerle bir araya gelmesini, farklı bakış açıları kazanmasını ve bilgi birikimlerinden faydalanmasını amaçlayan Gençlik Buluşmaları, gençlerin gelişimine katkı sunan programlarla devam ediyor.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan katıldı.