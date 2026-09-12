Adıyaman Kahta Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerini daha kaliteli, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde sürdürülen hizmet ve yatırım çalışmaları kapsamında, belediye bünyesine şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 4 adet modern ve tam donanımlı otobüs kazandırıldı. Belediyenin öz kaynakları ve bütçesiyle alınan yeni otobüslerle birlikte Kahta Belediyesi'nin araç filosundaki yatırım sayısı 47'ye ulaştı. Yeni otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla ilçe merkezinde araçların tanıtımına yönelik konvoy düzenlendi. Kahta sokaklarında gerçekleştirilen konvoy vatandaşların da ilgisini çekerken, yeni otobüsler şehir içi ulaşım hizmetlerinde vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin hizmet kapasitesini artırmak, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek ve Kahta'ya daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yatırımların aralıksız sürdüğünü belirtti. Başkan Hallaç, yeni otobüslerin Kahta'ya hayırlı olmasını dileyerek, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Kahta'mıza daha güçlü, daha kaliteli ve daha konforlu hizmet sunmak için belediyemizin araç filosunu büyütmeye devam ediyoruz. Tamamen kendi öz kaynaklarımız ve belediyemizin bütçesiyle, şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 4 adet modern ve yeni otobüsü filomuza kazandırdık. Böylece araç filomuzdaki 47'inci araç yatırımımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni otobüslerimizi yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, hemşerilerimizin konforunu ve ihtiyaçlarını gözeterek tercih ettik. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve engelli hemşerilerimizin şehir içi ulaşımını daha kolay, güvenli ve konforlu hale getirecek donanımlara sahip araçlarımız artık Kahta'mızın hizmetinde olacak. Sözümüz Kahta'ya, gayretimiz Kahta için. Belediyemizin imkanlarını yine halkımız için kullanmaya, şehrimize değer katan yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. 4 yeni otobüsümüz Kahta'mıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun' diye konuştu.