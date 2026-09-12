Kahta Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerini daha kaliteli, konforlu ve güvenli hale getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye bünyesine 4 adet modern ve tam donanımlı otobüs kazandırıldı.

Tamamen belediyenin öz kaynakları ve bütçesiyle alınan yeni otobüslerle birlikte Kahta Belediyesi'nin araç filosundaki yatırım sayısı 47'ye ulaştı. Yeni otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla ilçe merkezinde düzenlenen tanıtım konvoyu vatandaşların ilgisini çekti. Kahta sokaklarında gerçekleştirilen konvoyda sergilenen araçlar, şehir içi ulaşımda vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir hizmet sunacak.



Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Kahta'mıza daha güçlü, daha kaliteli ve daha konforlu hizmet sunmak için belediyemizin araç filosunu büyütmeye devam ediyoruz' dedi.

Başkan Hallaç, yeni otobüslerin özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak donanımlara sahip olduğunu vurgulayarak, 'Yeni otobüslerimizi yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, hemşerilerimizin konforunu ve ihtiyaçlarını gözeterek tercih ettik. 4 yeni otobüsümüz Kahta'mıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi, bundan sonraki süreçte de şehrin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürerek, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE