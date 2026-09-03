Aziz Yılmaz ile Melike İnci'nin düğün töreni, Kahta Esonya Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yılmaz ve İnci ailelerinin akrabaları, dostları ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği düğün, Ankara'dan ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve basın mensuplarını Kahta'da bir araya getirdi.

Mirdesi Aşireti'nin tanınan isimlerinden, uzun yıllar Adıyaman basınında görev yaptıktan sonra çalışmalarını Ankara'da iş dünyasında sürdüren Erdal Yılmaz'ı oğlunun mutlu gününde dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Düğüne katılamayan siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim de mesaj ve çelenk göndererek Aziz Yılmaz ile Melike İnci'yi ve ailelerini kutladı.

AYŞE ATEŞ'TEN GENÇ ÇİFTE KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞI

Düğünün dikkat çeken konuklarından biri, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi, eğitimci Ayşe Ateş oldu.

Kızlarıyla birlikte düğüne katılan Ayşe Ateş, Aziz Yılmaz ile Melike İnci'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan etti. Hediyelerin genç çifte takdim edildiği sırada duygusal anlar yaşanırken, davetliler Ayşe Ateş'i uzun süre alkışladı.

Ayşe Ateş'in kızlarının gelin ve damatla birlikte düğün halayına katılması da gecenin renkli anları arasında yer aldı.

DAVETLİLER GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Düğün boyunca çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekilirken, farklı şehirlerden Kahta'ya gelen konuklar Yılmaz ve İnci ailelerinin sevincini paylaştı.

Aziz Yılmaz ile Melike İnci, gece boyunca davetlilerin tebriklerini kabul etti. Ailelerin, akrabaların ve dostların bir araya geldiği düğün, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Erdal Yılmaz, oğlunun düğününe katılarak kendilerini yalnız bırakmayan, mesaj ve çelenkleriyle mutluluklarına ortak olan bütün dostlarına, akrabalarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Düğün töreni, Aziz Yılmaz ile Melike İnci'nin davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE