Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında sürdürülen sünnet işlemlerinde yaz tatili dönemi bilançosu açıklandı.

Kahta Devlet Hastanesi'nde uzman sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaz tatili boyunca 172 çocuk sünnet edildi. İşlemlerin gerekli sağlık ve hijyen koşulları sağlanarak, planlı biçimde gerçekleştirildiği bildirildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE KONFORU ÖNCELİĞİMİZ'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, sünnet işlemlerinin çocuk sağlığı açısından önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Çocukların sağlığı, güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğunu ifade eden Akel, operasyonların alanında uzman sağlık personeli tarafından modern tıp koşullarında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Akel, ailelerden alınan olumlu geri dönüşlerin sağlık çalışanları açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sünnet işlemlerinde görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başhekim Akel, şunları söyledi:

'Yaz tatili süresince gerçekleştirilen sünnet operasyonlarında büyük bir özveriyle görev yapan üroloji ve anestezi hekimlerimize, ameliyathane hemşirelerimize ve bütün ameliyathane personelimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlık ve konforunun en üst düzeyde tutulması için gösterdikleri titiz çalışma ve özveri bizim için çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir gelecek diliyorum.'

Kaynak : PERRE