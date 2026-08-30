Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç, mesajında 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, '30 Ağustos; imanla yoğrulmuş bir dirilişin, bağımsızlık uğruna verilen eşsiz mücadelenin ve boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır' ifadelerini kullandı.

Büyük Zafer'in birlik, beraberlik ve millet iradesinin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Hallaç, Türkiye'nin bugün de bağımsızlığından ve egemenliğinden taviz vermeden güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini kaydetti.

Gazze ve Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulümlere de dikkat çeken Hallaç, Türkiye'nin mazlumların yanında, adalet ve barışın tarafında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Hallaç, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu bağımsızlık ve istiklaline sahip çıkan aziz milletimize' dedi.