Adıyaman Kahta-Siverek karayolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Siverek karayolu Gölgeli (Bervdol) köyü yakınlarında M.A.A. (53) yönetimindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.A.A. (53) ile araçta bulunan N.A. (47), Ö.A. (45) ve H.D. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.