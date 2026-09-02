Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zabıta Haftası kapsamında zabıta personeliyle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Başkan Tutdere'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Programda, görevde yükselme sınavında başarılı olan personele plaket takdim edildi.

Zabıta personelinin kent düzeni, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Zabıta arkadaşlarımız belediyemizin sokakta dost eli gülen yüzü oldu. Özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyor, Zabıta Haftanızı kutluyorum. Görevde yükselme sınavlarının uzun bir aradan sonra gerçekleştirildiğini ifade eden Tutdere, başarılı olan personelin emeklerinin karşılığını almasının mutluluğunu yaşadığını ve işini iyi ve dürüst yapan kamu görevlilerinin hakkını teslim etmek bizim görevimizdir. Başarılı olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum' diye konuştu.