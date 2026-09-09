Kahta'nın bağbozumu geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen 2. Kerge ve Kültür Festivali, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da başladı.

Mülk Köyü yolu üzerindeki festival alanında gerçekleştirilen programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAZANLAR KAYNATILDI, TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Festivalde üzümden elde edilen şıra geleneksel yöntemlerle kazanlarda kaynatıldı. Katılımcılar, pekmez ve diğer yöresel ürünlerin hazırlanma aşamalarını yakından takip etti.

Halayların çekildiği ve türkülerin söylendiği etkinlikte vatandaşlar, bağbozumu döneminin bereketini ve imece kültürünü birlikte yaşadı.

Kahta Belediyesi, festival aracılığıyla yöresel üretimin tanıtılmasını, bağcılık kültürünün korunmasını ve kerge geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.

KERGE NEDİR?

Kerge, Kahta ve Adıyaman çevresinde bağbozumu ile üzümün kışlık ürünlere dönüştürüldüğü sürece verilen yöresel addır. Kahta Belediyesi de geleneği 'Kerge (Bağbozumu)' olarak tanımlıyor.

Bağlardan toplanan üzümler ayıklanıp eziliyor ve şırası çıkarılıyor. Elde edilen şıra büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez, pestil veya bastık, kesme ile cevizli ya da bademli sucuk gibi ürünlere dönüştürülüyor. Kahta'da yıllardır sürdürülen gelenek, ailelerin ve komşuların birlikte çalıştığı bir imece ortamında gerçekleştiriliyor.

Dolayısıyla kerge, tek bir yiyeceğin adı değil; üzümün bağdan toplanmasından kazanlarda kaynatılmasına ve kışlık ürünlerin hazırlanmasına kadar uzanan üretim ve dayanışma döneminin adı olarak biliniyor.

Kaynak : PERRE