Adıyaman'ın altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında gerçekleştirilen saha programında, heyet farklı çalışma noktalarını ziyaret ederek belediyenin teknik ekipleriyle bir araya geldi.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARINI İNCELEDİLER

Saha ziyareti kapsamında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında devam eden imalatlar incelendi.

Belediyenin teknik ekipleri tarafından heyete gerçekleştirilen çalışmalar, uygulama süreçleri ve projelerin ilerleme durumu hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra proje kapsamındaki müşavirlik süreçleri ile İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğünün görev alanındaki çalışmalar da değerlendirildi.

TEKNİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL SÜREÇLER ELE ALINDI

Heyet ile belediye ekipleri arasındaki görüşmelerde altyapı yatırımlarının teknik uygulamalarının yanı sıra projelerin çevresel ve sosyal etkileri üzerinde de duruldu.

Saha ziyareti kapsamında EBRD finansman desteğiyle yürütülen projelerin mevcut durumu değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE