Kahta'daki temasları kapsamında Vali Abdullah Küçük'ü, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi karşıladı.

Milletvekili Dr. İshak Şan'ın da katıldığı programda ilçe esnafını ziyaret eden Vali Küçük, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIĞA ZİYARET

Esnaf ziyaretinin ardından Kahta Belediyesine geçen Vali Küçük, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile ilçede yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüştü.

Vali Küçük daha sonra Kahta Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Program kapsamında Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Abdullah Küçük, Milletvekili Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenerek yürütülebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Küçük, Kahta programının son bölümünde Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulunu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Küçük, çocukların yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu.

HALLAÇ: 'ORTAK AKIL VE GÖNÜL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gerçekleştirilen ziyaretlerin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

'Hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kahta'mızın gelişmesi ve yaşam kalitesinin yükselmesi için ortak akıl, güçlü iş birliği ve gönül birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

Hallaç, Kahta'ya gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Vali Abdullah Küçük ve Milletvekili Dr. İshak Şan ile programa katılan il ve ilçe yöneticilerine ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE