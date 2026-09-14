Minab'da hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yolculuk kapsamında çocukların aileleri ziyaret edilecek, Türkiye'den götürülecek mektuplar, resimler ve dayanışma mesajları teslim edilecek. Proje kapsamında Minab'daki çocuklara bisiklet de hediye edilecek.

MİNAB ORTAK ACININ SEMBOLÜ OLARAK SEÇİLDİ

Bisiklet İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarının Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran'da ağır insani sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Gazze'de öldürülen çocuklarla Minab'da hayatını kaybeden çocukların acısını birbirinden ayrı görmediklerini ifade eden girişim temsilcileri, Minab'ın yaşanan ortak acının ve saldırıların sembollerinden biri olarak seçildiğini kaydetti.

Açıklamada, 'Minab'a giderek çocukların aileleriyle buluşacak, Türkiye'den götürülen mektup, resim ve dayanışma mesajlarını ulaştıracak, çocuklara bisiklet hediye edeceğiz' denildi.

OKUL ÇANTALARIYLA DAYANIŞMA MESAJLARI TAŞINACAK

Kervanın en güçlü sembollerinden birinin çocukların kullandığı okul çantaları olacağı bildirildi. Yolculuğa katılan bisikletçiler, klasik bisiklet heybeleri yerine okul çantaları taşıyacak

Bisikletlerin arkasına yerleştirilecek çantalarda Türkiye'deki çocuklar tarafından hazırlanan mektuplar, resimler ve dayanışma mesajları Minab'a götürülecek.

KATILIMCILAR ÜÇ GRUBA AYRILACAK

İran'daki etapların süresi ve toplam mesafesine ilişkin katılımcılara bilgi veren Bisiklet İnisiyatifi, bisikletçilerin üç ayrı gruba ayrılacağını ve her grubun günde ortalama 50 kilometre pedal çevireceğini açıkladı.

Organizasyon süresince katılımcılara eşya ve bagaj taşıma aracı, transfer otobüsü, konaklama, yemek ile bisikletlerin teknik bakım ve onarım hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiye 'www.bisikletinisiyatifi.com' adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak : PERRE