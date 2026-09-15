5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi kapsamında, ev hizmetlerinde sigortalılık çalışma süresine göre düzenleniyor. Ayda 10 günden az çalışılması, sigorta yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

2026 YILINDA GÜNLÜK PRİM 22,02 TL

SGK'nın 1 Ocak-31 Aralık 2026 dönemi için yayımladığı hesaplamaya göre, ayda 10 günden az çalıştırılan kişiler için günlük iş kazası ve meslek hastalığı primi 22,02 TL olarak uygulanıyor.

Prim, günlük prime esas kazanç alt sınırı olan 1.101 TL'nin yüzde 2'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre bir günlük çalışma için 22,02 TL, dört günlük çalışma için 88,08 TL, dokuz günlük çalışma için 198,18 TL ödenmesi gerekiyor. Ödeme yükümlülüğü çalışanı istihdam eden kişiye ait.

TEMİZLİK, ÜTÜ VE BAKIM İŞLERİ KAPSAMDA

Ev hizmetleri; temizlik, yemek, çamaşır, ütü, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımını kapsıyor.

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar da bir gün kabul ediliyor. Çalışmanın ayın farklı günlerinde yapılması mümkün.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN YAPILABİLİYOR

Evinde ayda 10 günden az çalışan kişi istihdam edenler, e-Devlet'te SGK hizmetleri arasında bulunan '4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama' ekranını kullanabiliyor.

Bu hizmet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve içinde bulunulan ayda çalışan adına oluşturulan sigorta tescil bilgileri sorgulanabiliyor.

10 GÜNE ULAŞILDIĞINDA KAPSAM DEĞİŞİYOR

Aynı kişi yanında ay içindeki çalışma gün sayısı 10'a ulaştığında, 10 gün ve daha fazla çalışanlara ilişkin sigortalılık hükümleri uygulanıyor.

Günlük 22,02 TL'lik ödeme yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına ilişkin. Bu ödeme tek başına emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini karşılamıyor. SGK'nın 2026 tablosunda, 10 günden az çalışanların ayrıca ödeyebileceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi aylık 11.065,05 TL olarak yer alıyor.

Kaynak : PERRE