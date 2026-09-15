Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün il ve ilçe merkezleri için yayımladığı tahminde, Adıyaman merkez ile Samsat'ta sıcak hava, diğer ilçelerde ise az bulutlu gökyüzü bekleniyor.

EN YÜKSEK SICAKLIK MERKEZ VE SAMSAT'TA

Günün en yüksek sıcaklığının Adıyaman merkez ve Samsat'ta 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Kahta'da 34, Gerger ve Gölbaşı'nda 33, Tut'ta 31, Besni'de 30, Çelikhan'da 29 ve Sincik'te 28 derece bekleniyor.

GÖLBAŞI'NDA EN DÜŞÜK SICAKLIK 16 DERECE

En düşük sıcaklıkların Gölbaşı'nda 16, Çelikhan'da 17, Sincik'te 19, Samsat'ta 20, Adıyaman merkez, Besni, Gerger ve Tut'ta 22, Kahta'da ise 23 derece olması öngörülüyor.

HAFTANIN İKİNCİ YARISINDA SICAKLIKLAR AZALACAK

Beş günlük tahmine göre il merkezinde çarşamba günü de en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu hava beklenirken, en yüksek sıcaklığın sırasıyla 34 ve 33 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın en yüksek 32 derece olması bekleniyor.

Kaynak : PERRE