Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' programında konuşan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Samsun'un Millî Mücadele tarihindeki yerine değinen Erdoğan, Bandırma Vapuru ile TCG Anadolu'yu Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan yolculuğunun sembolleri olarak nitelendirdi.

'TÜRKİYE'Yİ FIRTINALI DENİZLERDE SAHİLİSELAMETE ULAŞTIRDIK'

Türkiye'nin son yıllarda savaş ve krizlerle çevrili bir coğrafyada bulunduğunu belirten Erdoğan, ülkeyi bu gelişmelerin dışında tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

'Bandırma Vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun bugüne kadar fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk.'

Gençlerin gelecekte Türkiye'nin sorumluluğunu üstleneceğini ifade eden Erdoğan, 'Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz' dedi.

'GENÇLERİ SİYASETİN MERKEZİNE ALDIK'

Konuşmasında gençlik politikalarına da değinen Erdoğan, seçilme yaşının 30'dan 18'e indirilmesini hatırlatarak, gençlerin siyaset, eğitim, spor, kültür ve kamu yönetiminde daha etkin rol üstlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte sağ-sol, Alevi-Sünni ve farklı toplumsal ayrımlar üzerinden çatışmalara sürüklendiğini ifade eden Erdoğan, 12 Eylül dönemini hatırlatarak benzer acıların yeniden yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, 'Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HEDEF BÖLGENİN TAMAMINA HUZURLU BİR HAVA GETİRMEK'

Programda bir gencin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 'Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı' ifadelerini kullandı.

Bölgede yayla ve otlakların yeniden kullanılabildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

'Şimdi hedef daha büyük çapta, Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.'

'TÜRKİYE BÖLGEYE AĞIRLIĞINI KOYUYOR'

'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkün' söylemlerini yineleyen Erdoğan, Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki gelişmelere dikkat çekti.

Bölgedeki krizlerden en fazla İslam dünyasının etkilendiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin daha aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erdoğan, 'Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok' dedi.

'SUUDİ ARABİSTAN, PAKİSTAN VE TÜRKİYE BİR ARAYA GELDİ'

Erdoğan'ın konuşmasında en dikkat çeken başlıklardan biri savunma iş birliği oldu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.'

Erdoğan, söz konusu sürecin İslam dünyasına yönelik daha güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığını ifade etti.

'BİR SAĞDAN, BİR SOLDAN GENÇLER ÖLDÜRÜLMESİN'

12 Eylül dönemine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, geçmişte gençlerin ideolojik kutuplaşmaların kurbanı olduğunu belirtti.

Erdoğan, 'Bir sağdan, bir soldan demek suretiyle maalesef bu darbeci zihniyetler o dönemin gençlerini bu şekilde yediler' diyerek, benzer olayların yeniden yaşanmaması temennisinde bulundu.

'Bir sağdan, bir soldan gençler öldürülmesin. Hiç böyle bir şeye fırsat verilmesin' diyen Erdoğan, gençlerin geleceğin Türkiye'sini eserleriyle inşa etmesi gerektiğini söyledi.

NATO ZİRVESİNDE VERİLEN SİLAH HEDİYELERİNİ ANLATTI

Erdoğan, NATO zirvesinde yabancı liderlere Makine ve Kimya Endüstrisinin ürettiği silahların hediye edilmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

'Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik' diyen Erdoğan, liderlerin hediyelerden memnun olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 hazırlıklarına değinerek, Antalya'daki organizasyon için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

'YENİ BİR GENÇLİĞİ İNŞA VE İHYA ETTİK'

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü ve gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Çok güçlü bir gençlik inşa ettik. Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek yeni bir gençliği inşa ve ihya ettik' dedi.

Programda gençlerin gündelik yaşam ve kültüre ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Samsun dondurmasından torunlarıyla ilişkisine, futboldan televizyon dizilerine kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Program, Erdoğan'ın gençlerle sohbetinin ardından hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE