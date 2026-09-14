AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Gürcan Çadır tarafından yapılan davette, basın toplantısının saat 12.30'da başlayacağı belirtildi.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNACAK

Toplantıda Nilhan Ayan'ın güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra görev alanındaki çevre, şehircilik ve politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Programın ardından basın mensuplarının sorularının yanıtlanacağı ifade edildi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Tüm kıymetli basın mensuplarımızı toplantımıza davet ediyor, katılımlarınızdan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz' denildi.

Basın buluşması, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 12.30'da AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı parti binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE