Gezinin giderlerinin hangi kaynaklardan karşılandığının kamuoyuna açıklanmasını isteyen Ertan; Samsat tütünü, narı, sulama sorunları, Organize Sanayi Bölgesi ve yatırımcı arayışı gibi ilçenin temel meselelerinin ziyaretin gündemine neden taşınmadığını sordu.

'Sahipsiz Memleket Samsat' başlığıyla açıklama yapan Ertan, Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşılan fotoğraflar üzerinden hem gezinin finansmanını hem de ziyaretin Samsat'a sağlayacağı somut katkıları sorguladı.

'UÇAK VE KONAKLAMA GİDERLERİ BELEDİYE KASASINDAN MI KARŞILANDI?'

AK Parti Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı'ya iki soru yönelten Ertan, gezi masraflarının kaynağının açıklanmasını istedi.

Ertan, şöyle konuştu:

'Geçtiğimiz günlerde AKP Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı ve beraberindeki heyet, sözüm ona 'Samsat Tanıtım Günleri' kapsamında Azerbaycan'a giderek Samsat'ı tanıttıklarını, paylaştıkları fotoğraflarla duyurdular.

Samsat'ın AKP İlçe Başkanı Osman İdacı'ya buradan soruyorum: Azerbaycan'a gidiş-dönüş uçak biletlerinizi Samsat Belediyesinin kasasından mı karşıladınız? Azerbaycan'da kaldığınız otelin konaklama, yeme ve içme masraflarını yine Samsat Belediyesine mi ödettirdiniz?

Öncelikle bu iki sorunun cevabı ve hesabı verilmelidir.'

Ertan'ın bu ifadeleri, gezinin belediye bütçesinden karşılandığına ilişkin bir iddia değil, kamuoyuna açıklanmasını istediği sorular olarak yer aldı.

'SAMSAT TÜTÜNÜ VE NARI NEDEN TANITILMADI?'

Ziyaretin içeriğini de eleştiren Ertan, Samsat'ın tarımsal ürünlerinin tanıtım programında daha görünür olması gerektiğini savundu.

Ertan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Gelelim asıl meseleye... Azerbaycan'da yapılan bu tanıtımın içerisinde neden Samsat tütünü yok? Samsat tütünü, bu toprakların alın teri değil midir?

Bugün Avrupa'nın birçok kentinde adı bilinen meşhur Samsat narını neden tanıtmadınız? Yabancı sermayeyi Samsat'a çekmek ve ilçemizde soğuk hava depoları kurulmasına önayak olmak için neden girişimde bulunmadınız?'

'SAMSAT OVASI'NIN SUSUZLUĞU NEDEN KONUŞULMADI?'

İlçenin sulama sorunlarına da değinen Ertan, Samsat Ovası'ndaki tarımsal üretimin su sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu başlığın da temaslarda gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ertan, 'Samsat Ovası'nın susuzluktan çatlamış topraklarını neden konuşmadınız? Sulama projelerine dair tek bir talepte, tek bir itirazda neden bulunmadınız?' diye sordu.

'SAMSAT'A YATIRIMCI DAVET EDİLDİ Mİ?'

Azerbaycan'da iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin Samsat'a yatırım kazandırmaya dönüşmesi gerektiğini savunan Ertan, ilçede sanayi yatırımlarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Ertan, şöyle devam etti:

'Bakınız değerli Samsatlı hemşehrilerim... AKP'nin Samsat'taki temsilcileri Azerbaycan'a gittiler. Sonra da fotoğraflarla Samsat'a hizmet ettiklerini anlattılar. Madem Azerbaycan'da iş insanlarıyla bir araya geldiniz, neden Samsat'a bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için girişimde bulunmadınız? Neden bir tane yatırımcı iş insanını Samsat'a davet etmediniz?'

BESNİ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Samsat ile Besni'yi sanayi yatırımları bakımından karşılaştıran Ertan, Samsat'ta istihdam sağlayacak yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

'Yanı başımızda Besni var. Besni de tıpkı bizim gibi bir ilçe olmasına rağmen büyük bir Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip. Fabrikalar çalışıyor, binlerce aile buradan geçimini sağlıyor' diyen Ertan, Samsat'ta ise sanayi yatırımlarının bulunmamasının işsizlik ve göç sorununu büyüttüğünü savundu.

Ertan, 'Samsat halkına reva görülen işsizlik, yoksulluk, ırgatlık ve gurbet. Çünkü Samsat'ta bir tane bile fabrika yok' ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİNE SAMSAT İÇİN OSB SORULDU MU?'

AK Parti Adıyaman milletvekillerine de eleştiriler yönelten Ertan, milletvekillerinin Samsat ziyaretlerinin somut yatırımlara dönüşmediğini ileri sürdü.

Ertan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman AKP milletvekilleri; Kahtalı İshak, Besnili Hüseyin Özhan, Resul ve Alkayış... Samsat'a her geldiklerinde fotoğraflar çekiliyor, karşılıklı hediyeler veriliyor, Samsat'ın ürünleri ikram ediliyor ve ardından ilçeden ayrılıyorlar.

Peki soruyorum; AKP Samsat İlçe Başkanı Osman İdacı bir gün olsun çıkıp da milletvekillerine, 'Sizler kendi ilçelerinize yatırım getirirken Samsat'a neden bir oto sanayisi kurulmuyor? Neden Samsat'a bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılmıyor?' diye sordu mu? Hayır.'

CHP Samsat İlçe Başkanı Abdulmecid Ertan, açıklamasında ilçenin tanıtım faaliyetlerinin yalnızca ziyaret ve fotoğraf paylaşımlarıyla sınırlı kalmaması; tarım, sulama, sanayi, istihdam ve yatırım başlıklarında somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Kaynak : PERRE