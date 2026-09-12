AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbenin Türk demokrasisi açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade etti.

Özhan, 12 Eylül'ün yalnızca siyasi bir müdahale olmadığını, aynı zamanda insan hakları açısından ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, 'O dönemde yüz binlerce vatandaşımız fişlenmiş, gözaltına alınmış, işkencelere maruz kalmış ve binlerce insanımız mağdur edilmiştir. Bu süreç, demokrasiye olan güveni sarsmış ve toplumsal hafızamızda derin yaralar açmıştır' dedi.

'Milli İradenin Üzerinde Hiçbir Güç Olamaz'

Demokrasinin temelinde millet iradesinin bulunduğunu vurgulayan Özhan, 12 Eylül darbesinin millet iradesini hedef alan bir müdahale olduğunu kaydetti. Türkiye'nin darbelere karşı en güçlü cevabı yine millet iradesiyle verdiğini belirten Özhan, 15 Temmuz'da ortaya konulan mücadeleyi hatırlatarak, 'Bugün çok daha güçlü bir demokrasimiz var. Milletimiz, 15 Temmuz'da olduğu gibi darbecilere ve vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir' ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Hukuka Sahip Çıkma Vurgusu

Özhan, 12 Eylül döneminde yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, demokrasiye, hukuka ve milli iradeye sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşananların toplumsal hafızada canlı tutulmasının ve demokrasiye yönelik tehditlere karşı duyarlılığın sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda darbe döneminde hayatını kaybedenleri anan Özhan, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak : PERRE