Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, belediyenin hizmet binası ile ek hizmet binasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, “Bir kuruş herhangi bir bakanlıktan, herhangi bir yerden destek yok. Kendi öz kaynağımızla, öz gücümüzle, sizin emeğinizle bu binaları tamamlayacağız” dedi.

TÜM BEL-SEN Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen programa KESK adına İbrahim Halil Aydın, Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, TÜM BEL-SEN yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve sendikaya bağlı belediye çalışanları katıldı.

Yemek programının ardından müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte belediye çalışanlarının çalışma koşulları, sendikal hakları ve deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması süreci ele alındı.

TUTDERE: 'BİRLİK, DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kamu emekçileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Birlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik programında kamu emekçilerimizle bir araya geldik. Çalışma arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendiren bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun' dedi.

Depremin ardından Adıyaman Belediyesi'nin hem fiziki hem de kurumsal açıdan ağır bir süreç yaşadığını belirten Tutdere, kentin yeniden ayağa kaldırılmasında belediye çalışanlarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

'ADIYAMAN BELEDİYESİ TÜM ÇALIŞANLARIYLA BÜYÜK BİR AİLEDİR'

Belediye çalışanlarının deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir emek ortaya koyduğunu ifade eden Tutdere, şöyle konuştu:

'Adıyamanımız hepinizin emeğiyle, hepinizin mücadelesiyle gün geçtikçe yaralarını sarıyor. Adeta yok olmuş, depremin etkisiyle altyapısıyla, üstyapısıyla büyük zarar görmüş, insan kaynağını kaybetmiş, kurumsal olarak büyük bedel ödemiş bir belediyenin ve bir kentin hem çalışanları hem de evlatları olarak hepimize çok büyük bir sorumluluk düşüyordu.'

Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi çalışanlarıyla, her birimde ve her alanda faaliyet gösteren tüm emekçilerle Adıyaman halkının hizmetinde ve Adıyaman halkının yaralarını sarmak, bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor ve bundan sonra da çalışmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

Belediyenin bütün çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu vurgulayan Tutdere, kurum içerisindeki birlik ve beraberliğin kentin yeniden ayağa kalkmasına da doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

'YASALAR EL VERDİKÇE ÇALIŞANLARIMIZA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Sendikalarla iletişim ve diyalog içinde hareket ettiklerini belirten Tutdere, belediye çalışanlarının özlük ve sendikal haklarına ilişkin taleplerini mevzuat çerçevesinde değerlendirdiklerini söyledi.

Tutdere, 'Biz yönetim olarak zaman zaman sendikacı arkadaşlarımızla, başkanlarımızla oturuyoruz. Önerilerini dinliyoruz, daha iyisini nasıl yaparızı konuşuyoruz. Mevzuat çerçevesinde, yasalar el verdikçe her türlü desteği ve katkıyı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz' dedi.

Tasarruf genelgesi ve mevcut mevzuat nedeniyle belediyelerin çeşitli sınırlamalarla karşılaştığını hatırlatan Tutdere, özellikle toplu iş sözleşmesi süreçlerinde diyalog kapısını açık tuttuklarını ifade etti.

'ÇALIŞAN, ÜRETEN VE ŞEHRİNE KATKI SAĞLAYAN HERKES HAKKINI ALACAK'

Belediyedeki çalışma disiplinine de değinen Tutdere, çalışanların performansının karşılıksız kalmayacağını belirterek şunları söyledi:

'Benim dönemimde, benim yönetimimde herkes hakkını alacak. Çalışan, üreten, şehrine, belediyesine katkı sağlayan herkes hakkını mutlaka alacak. Tersi olarak çalışmayan, disiplinsizlik yapan, bu çalışmaya ve performansa ayak uydurmayanlar da cezasını alacak. Herkes disiplinli, ahlaklı ve hukuk içerisinde vatandaşına hizmet etme anlayışıyla çalışacak.'

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için belediyenin güçlü şekilde çalışması gerektiğini ifade eden Tutdere, 'Bir yolumuz var. Bu kentin bir yolu var; belediyesi çalışacak ve bu kent yeniden ayağa kalkacak. İkinci seçeneğimiz de yok, tercihimiz de yok' dedi.

'DEPREM ŞEHİRLERİNDE KENTİN AYAĞA KALKMASININ LOKOMOTİFİ BELEDİYEDİR'

Depremden etkilenen şehirlerde belediyelerin yeniden yapılanma sürecindeki rolüne dikkat çeken Tutdere, 'Tüm kurumların çalışmaları kıymetli ama deprem şehirlerinde kentin ayağa kalkmasının lokomotif gücü belediyedir. Eğer belediye çalışırsa kent toparlanır, iyileşir' diye konuştu.

Yerinde dönüşüm çalışmalarını buna örnek gösteren Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin bu süreçte yaklaşık 30 bin ruhsat verdiğini belirterek, bunun binlerce vatandaşın kendi mahallesinde yeniden iskâna kavuşması ve kente önemli miktarda yatırım gelmesi anlamına geldiğini söyledi.

'BİR İKİ HAFTA İÇERİSİNDE KENDİ HİZMET BİNALARIMIZA GEÇECEĞİZ'

Depremde belediye hizmet binasının yıkılması nedeniyle çalışanların uzun süredir farklı noktalarda görev yaptığını hatırlatan Tutdere, yeni hizmet binalarına geçiş için kısa bir süre kaldığını açıkladı.

Tutdere, 'Binamız yıkıldığı için şu anda hepimiz göçebeyiz. Her birimiz şehrin bir köşesinde veya bir odanın bir köşesindeyiz. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde inşallah kendi hizmet binalarımıza geçeceğiz. Orada özellikle kamu emekçilerimizin fiziki koşulları da rahatlamış olacak. Hem hizmette hem verimlilikte çıtayı biraz daha yükseltmiş olacağız' ifadelerini kullandı.

'BİR KURUŞ BAKANLIK DESTEĞİ ALMADIK'

Yeni belediye hizmet binası ile ek hizmet binasının finansmanına ilişkin de konuşan Tutdere, çalışmaların belediyenin kendi kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Tutdere, şunları söyledi:

'Deprem şehri olmamıza rağmen, hiçbir yerden destek almamamıza rağmen kendi bütçemizle, kendi imkânlarımızla şu anda hem hizmet binamızı hem de ek hizmet binamızı tamamlama aşamasına getirdik. Bir kuruş herhangi bir bakanlıktan, herhangi bir yerden destek yok. Kendi öz kaynağımızla, öz gücümüzle, sizin emeğinizle bu binaları tamamlayacağız. Sizinle birlikte halkımızın hizmetine kısa süre içerisinde açacağız.'

YENİ PARK, KÜTÜPHANE VE DERSLİKLER İÇİN AÇILIŞ HAZIRLIĞI

Önümüzdeki dönemde belediyenin farklı yatırımlarının da hizmete alınacağını açıklayan Tutdere, tamamlanma aşamasına gelen park, kütüphane, derslik ve sosyal projelerin açılışlarının yapılacağını söyledi.

Tutdere, 'Eylül, ekim ve kasım aylarında göreceksiniz; bitme aşamasına gelen çok sayıda eserimiz var. İnşallah bunları da açarak hem sizin çocuklarınız hem de bu kentin evlatları için hizmete sunacağız' dedi.

'BİRLİK OLURSAK ADIYAMAN'I DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDIRACAĞIZ'

Belediye yönetimi, çalışanlar ve sendikalar arasında güçlü bir iletişim bulunduğunu belirten Tutdere, sorunların diyalog yoluyla çözülmeye çalışıldığını ifade etti.

Tutdere, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Aşılmayacak hiçbir sorun yoktur. Birlik olursak, beraber olursak Adıyamanımızı da düştüğü yerden kaldıracağız ve Adıyaman yolculuğuna devam edecek. Birlikte güçlüyüz. Birlikte bu kentin geleceği için çalışıyoruz. Memleketimiz için, vatanımız için, bu kent için ne yapsak azdır. Daha çok çalışacağız. Çalışınca da göreceksiniz her şey çok iyi olacak.'

Kaynak : PERRE