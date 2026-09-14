Partililerin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
REMZİ ÇAYIR PARTİLİLERE HİTAP ETTİ
Kongreye katılan Millî Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, programda partililere hitap etti.
Çayır'ın konuşmasının ardından kongrenin seçim bölümüne geçildi.
MAHMUT YAVUZ İL BAŞKANI SEÇİLDİ
Gerçekleştirilen seçim sonucunda Mahmut Yavuz, Millî Yol Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine seçildi.
Kongreyle birlikte Millî Yol Partisi'nin Adıyaman teşkilatında yeni dönem başlamış oldu.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı