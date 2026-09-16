İMO Adıyaman Temsilcilik Kurulu tarafından 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, ATSO Başkanı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Torunoğlu ile kentte mühendislik hizmetlerinin niteliğini ve mesleki çalışma koşullarını etkileyen sorunlar değerlendirildi.

'MÜHENDİSLİK PROJELERİ RUHSAT EVRAKI OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

Görüşmede, Adıyaman'da proje hizmeti veren inşaat mühendisleri ile proje bürolarının karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekildi.

Proje bedellerinin düşük olmasının nitelikli mühendislik hizmeti sunulmasını ve proje bürolarının ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştırdığı belirtilirken, mühendislik projelerinin yalnızca ruhsat işlemlerinin tamamlanması için gerekli bir evrak olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Projeyi hazırlayan ve teknik sorumluluğunu üstlenen mühendislerle yalnızca imzasını kullandıran kişilerin aynı piyasa koşullarında faaliyet göstermesinin oluşturduğu 'imzacılık' sorunu da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.

ŞEHİR DIŞINA VERİLEN PROJE İŞLERİ GÜNDEME GELDİ

İMO Adıyaman Temsilciliği, kentteki proje işlerinin şehir dışındaki kişi ve bürolara verilmesinin yerel mühendislerin istihdamı ve mesleki deneyim kazanması üzerinde oluşturduğu sorunlara da dikkat çekti.

Genç mühendislerin yerel proje bürolarıyla buluşturulması ve deneyimli bürolarla ortak çalışma imkanlarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Proje bedelleri, imzacılık, nitelikli proje üretiminin önündeki engeller ve yerel mühendislerin işe erişimi konularının, ilgili meslek komitesi ile proje bürolarının katılımıyla ortak bir çalışma kapsamında ele alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

YAPI DENETİM HİZMET BEDELLERİ İÇİN YÜZDE 4-8 TALEBİ

Ziyarette Adıyaman'da faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ile bu firmalarda çalışan inşaat mühendislerinin yaşadığı sorunlar da değerlendirildi.

Yapı denetim hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için firmaların yeterli sayıda teknik personelle ve uygun hizmet bedelleriyle çalışması gerektiği belirtilirken, mühendislerin de bağımsız ve güvenceli çalışma koşullarına sahip olmasının önemine işaret edildi.

Mevcut yapı denetim hizmet bedellerinin gerçek denetim maliyetlerini karşılaması gerektiğini savunan İMO Adıyaman Temsilciliği, yapı denetim hizmet bedellerinin işin niteliğine göre yüzde 4 ile yüzde 8 aralığında yeniden düzenlenmesi talebini gündeme getirdi.

MÜHENDİSLERİN ÜCRET VE SİGORTA KOŞULLARI DA ELE ALINDI

Yapı denetim firmalarında çalışan mühendislerin ücretleri, sigorta bildirimleri ve çalışma koşullarının yapı güvenliğinden bağımsız değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Yapı denetim firmaları, çalışan mühendisler, ilgili meslek komiteleri, müteahhitler ve yatırımcıların katılımıyla mevcut sorunların somut örnekler üzerinden değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ortak şekilde geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İMO Adıyaman Temsilciliği, ziyaretin ardından ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu'na ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak : PERRE