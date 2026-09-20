Vatanın bağımsızlığı ve milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden gazilerin önemine dikkat çeken Hallaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'GAZİLER GÜNÜ, SONSUZ MİNNET VE ŞÜKRANIN İFADESİDİR'

'Gaziler Günü, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize duyduğumuz sonsuz minnet ve şükranın ifadesidir.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu toprakları bizlere vatan kılan en büyük değerlerimiz, milletimizin gurur ve onur abideleridir. Onların fedakarlıkları ve aziz hatıraları, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdandır.'

GAZİLERE VE AİLELERİNE SAĞLIK VE HUZUR DİLEĞİ

'Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum.

19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun. Tüm gazilerimize şükran, saygı ve minnetlerimi sunuyorum.'

Kaynak : PERRE