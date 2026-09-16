Ziyarette, proje kapsamında Adıyaman'da yürütülen çalışmalar, gençlere yönelik psikososyal destek faaliyetleri ve afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

GENÇLERİN AFETLERE HAZIRLIĞI ELE ALINDI

Görüşmede, gençlerin afet süreçlerine hazırlıklarının desteklenmesi ve afet sonrasında psikososyal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Saha uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, proje kapsamında gençlere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, gençlerin afetlere karşı bilinçli ve dayanıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek, yürütülen projenin gençlere yönelik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

JICA VE BAKANLIK TEMSİLCİLERİ KATILDI

Ziyarette JICA Proje Koordinatörü Shoko Shionome, JICA Proje Danışmanı Atsuko Nishimoto, JICA Program Sorumlusu Seval Kayabölen, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Psikoloğu Esra Oruç, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Memuru Duygu Barut, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Uzmanı Zeki Özcan ile tercüman Eren Kıvanç yer aldı.

Elüstü, heyete ziyaret ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, Adıyaman'daki saha ziyaretlerinin gençlere yönelik çalışmalar açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE