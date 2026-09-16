İMO Adıyaman Temsilcilik Kurulu tarafından 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, mühendislerin fiilen yaptıkları iş, aldıkları ücret ve çalışma sürelerinin SGK kayıtlarına doğru şekilde yansıtılmasının önemi ele alındı.

MESLEK KODU VE GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN PRİM VURGUSU

Görüşmede, yalnızca sigortalılık durumunun değil, mühendislerin yaptıkları işe uygun meslek koduyla bildirilip bildirilmediğinin ve sigorta primlerinin gerçek ücretleri üzerinden yatırılıp yatırılmadığının da takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

İMO Adıyaman Temsilciliği, mühendislerin fiili çalışma koşullarıyla SGK kayıtları arasında uyum bulunmasının hem çalışan hakları hem de mesleki sorumluluk açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

ŞANTİYE ŞEFLERİNİN SİGORTALILIĞI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyarette şantiye şeflerinin sigortalılığı konusu da özel olarak değerlendirildi.

Ruhsat ve sözleşmelerde teknik ve hukuki sorumluluk üstlenen mühendislerin fiilen yürüttükleri çalışma ile sigorta kayıtlarının birbiriyle örtüşmesi gerektiği vurgulandı.

İMO'nun daha önce SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşmelerde gündeme getirilen tam zamanlı çalışma, her şantiye için ayrı sözleşme yapılması, uygun meslek koduyla bildirim ve ilgili mevzuatın güncellenmesi konularının Adıyaman'daki uygulamalar açısından da takip edilmesi gerektiği belirtildi.

ORTAK ÇALIŞMA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, inşaat mühendislerinin yanlış meslek koduyla bildirilmesi, gerçek ücretlerinin altında prime esas kazanç gösterilmesi ve eksik gün bildirimi gibi sorunlara yönelik ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İMO Adıyaman Temsilciliği, ziyaretin ardından SGK Adıyaman İl Müdürü Mücahit Çelik'e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak : PERRE