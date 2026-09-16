Uzun süredir Fenerbahçe'yi tribünden izlemek isteyen Firdevs Koparal'ın bu isteğini öğrenen Milletvekili İshak Şan, genç kızın maça gidebilmesi için girişimde bulundu.

Yolculuğun Firdevs'in ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla özel teçhizatlı araç ve tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Adıyaman'dan Gaziantep'e götürülen Firdevs, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasını yerinde takip etti.

YILLARDIR KURDUĞU HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'ye olan ilgisiyle bilinen Firdevs, uzun süredir görmek istediği futbolcularla da bir araya geldi.

Fenerbahçeli futbolcularla hatıra fotoğrafları çektiren Firdevs, yıllardır kurduğu 'Fenerbahçe maçına gitmek ve futbolcularla tanışmak' hayalini gerçekleştirdi.

Maç boyunca büyük heyecan yaşayan Firdevs'in özellikle futbolcularla buluştuğu anlardaki mutluluğu ailesi ve beraberindekilere de duygusal anlar yaşattı.

İSHAK ŞAN'DAN FİRDEVS'İN HAYALİNE DESTEK

Firdevs ve ailesiyle daha önce de bir araya gelen Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, genç kızın Fenerbahçe sevgisini ve maça gitme isteğini öğrendikten sonra organizasyonun gerçekleştirilmesi için çalışma yürüttü.

Firdevs'in mutluluğuna ortak olan Şan, bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesine katkı sunmanın kendisi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Şan, çocukların hayallerine dokunmanın ve güzel anılar biriktirmelerine katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.

BÜNYAMİN BOZGEYİK'E TEŞEKKÜR

Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'e de teşekkür eden Şan, Firdevs'in yolculuğu ve stadyumdaki programda emeği bulunanlara teşekkürlerini iletti.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanırken, Firdevs için gecenin en önemli anı skor tabelasından çok, yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşmesi oldu.

Adıyaman'dan Gaziantep'e uzanan yolculuğun sonunda Firdevs, hem tuttuğu takımı tribünden izledi hem de sevdiği futbolcularla tanışarak unutamayacağı bir gün yaşadı.

Kaynak : PERRE