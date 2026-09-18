Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlara yönelik yeni indirim kampanyasının ayrıntılarını açıkladı.

Kurum, kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşların kalan borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacağını bildirdi.

KURUM: 'BORCUNUN TAMAMINI PEŞİN KAPATAN VATANDAŞIMIZA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, kampanyaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız.'

TOKİ'nin açıklamasına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabilmesi öngörülüyor.

BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYANLAR DA YARARLANABİLECEK

Kampanya yalnızca borcun tamamının kapatılmasıyla sınırlı olmayacak. Borç bakiyesinin tamamını ödeyemeyen alıcılar da kalan borçlarının en az yüzde 25'ini peşin ödemeleri halinde, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR 22 EYLÜL-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

TOKİ'nin duyurusuna göre kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurabilecek.

Borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyesi de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenilebilecek. Kampanya süresinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit borcu ile emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan alıcılar ise kampanya kapsamına alınmayacak.

Kat mülkiyeti oluşturulmuş projelerde tapu işlemi yapılacak vatandaşların ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini bankaya sunması gerekecek. TOKİ ayrıca kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların, sözleşme imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE