Adıyaman Belediyesi, kent genelinde çöp konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 33 mahallede iki vardiya halinde görev yapıyor. Çöp toplama araçlarıyla boşaltılan konteynerler, özel donanımlı yıkama araçlarıyla yüksek basınçlı su ve dezenfektan kullanılarak temizleniyor.

Konteynerlerin iç ve dış yüzeylerinin yıkanmasıyla kötü koku, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amaçlanırken, çalışmaların kent genelinde düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

Temizlik hizmetlerinin kent yaşamı ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kentte hayatlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz gece gündüz sahada görev yapıyor. Özellikle sıcak havalarda artabilecek kötü koku ile sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerimizi düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Kentimizin 33 mahallesinde temizlik çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.