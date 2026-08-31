Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde başlayan dolu yağışı, tarlada ekili tütünlere zarar verdi.

Çelikhan ilçesinde gece geç saatlerde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10-15 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler dolu yağışından dolayı hasadına sayılı günler kalan tütünlerinin parçalandığını fark etti. Gördükleri manzara karşısında şaşıran çiftçiler zararlarının oldukça büyük olduğunu dile getirdi. Yaprakları tamamen parçalanan tütünlerden dolayı oldukça mağdur olduklarını dile getiren çiftçiler, yardım beklediklerini söyledi.