Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yol çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da 'Flamingo Yolu' olarak bilinen Petrol Caddesi'nde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol zemini düzenlenerek asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Caddede ulaşım ve yaya güvenliğinin artırılması amacıyla yeni otobüs durakları ve durak cepleri oluşturulurken, trafik yön levhaları ile yol işaretlemeleri de yenilendi. Kavşak ve refüjlerde düzenlemeler yapılırken yaya geçitleri ve yol çizgileri tamamlandı.

Deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla belediyenin bütün birimlerinin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Şehrimizin en önemli ulaşım akslarından biri olan Flamingo Yolu'nu, altyapı hatlarından üstyapı düzenlemelerine kadar baştan sona yeniledik. Yenilenen güzergâhı tam kapasiteyle hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyor; depremin kentimizde bıraktığı izleri silmek, Adıyaman'ı daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adıyaman'ımızın her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.