Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde yıllardır devam eden ve atık suların açık alana akmasına neden olan altyapı sorununun çözümü için yeni çalışma başlatıldı. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gazihan Caddesi'nin doğusunda kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışma yürütüyor. Belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında toplam 2 bin 600 metre yeni altyapı hattı inşa ediliyor. Çalışmada 600 milimetre çapında 1.300 metre kanalizasyon hattı ile 800 milimetre çapında 1.300 metre yağmur suyu hattı döşeniyor. Yeni hatların devreye alınmasıyla bölgede yıllardır açık alana akan atık suların kanalizasyon sistemine aktarılması ve yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte geçmişten bugüne biriken altyapı sorunlarının geçici müdahaleler yerine kalıcı yatırımlarla çözülmesine odaklandıklarını belirterek, Altınşehir'deki çalışmanın da bu kapsamda yürütüldüğünü ifade etti.

Altınşehir'e 2 Bin 600 Metrelik Yeni Hat

Proje kapsamında Altınşehir Mahallesi'nde 1.300 metre kanalizasyon ve 1.300 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 2 bin 600 metre yeni altyapı hattı yapılıyor.

600 milimetre çapındaki kanalizasyon hattı ile 800 milimetre çapındaki yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla bölgede gelişen yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacına da cevap verilmesi planlanıyor.

Yıllardır Açık Alana Akan Atık Su İçin Çalışma

Bölgedeki yerleşim alanlarının gelişmesiyle birlikte artan altyapı ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla başlatılan çalışma, belediyenin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Yeni kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla yıllardır açık alana akan atık suların kanalizasyon sistemine alınması, yağmur suyu hattıyla da bölgenin yağışlara karşı altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tutdere: Kalıcı Yatırımlarla Sorunları Çözüyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir'deki çalışmayla yıllardır devam eden atık su sorununa kalıcı çözüm getirileceğini belirtti.

Tutdere, belediyenin öz kaynaklarıyla 2 bin 600 metre yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edildiğini ifade ederek, çalışmaların tamamlanmasıyla hem mevcut sorunun giderileceğini hem de bölgenin gelecekteki altyapı ihtiyacına cevap verecek bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Altyapı Yatırımları Sürdürülecek

Tutdere, altyapı yatırımlarının kent genelinde devam edeceğini belirterek, yalnızca mevcut sorunların giderilmesine değil, Adıyaman'ın gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik altyapının da bugünden oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Tutdere, kent sakinlerinin daha sağlıklı, güvenli ve modern bir kentte yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların devam edeceğini kaydetti.