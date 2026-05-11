Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda bugün ve yarın kent genelinde sıcaklıklarının artması beklenirken hava sıcaklıklarının Adıyaman merkezde en düşük 15 en yüksek 30 derecelere kadar çıkabileceği açıklandı.

11 Mayıs Pazartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 15/ 27 derece

Besni 15/ 22 derece

Çelikhan 10/22 derece

Gerger13/25 derece

Gölbaşı 13/25 derece

Kahta 16/28 derece

Samsat 15/28 derece

Sincik 11/ 21 derece

Tut 16/23 derece

12 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman Merkez 16/27 derece

Besni 14/23 derece

Çelikhan 10/23 derece

Gerger 13/26 derece

Gölbaşı 11/25derece

Kahta 16/28 derece

Samsat 16/28 derece

Sincik 11/ 22 derece

Tut 14/24 derece

Kaynak : PERRE