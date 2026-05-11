Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda bugün ve yarın kent genelinde sıcaklıklarının artması beklenirken hava sıcaklıklarının Adıyaman merkezde en düşük 15 en yüksek 30 derecelere kadar çıkabileceği açıklandı.
11 Mayıs Pazartesi Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 15/ 27 derece
Besni 15/ 22 derece
Çelikhan 10/22 derece
Gerger13/25 derece
Gölbaşı 13/25 derece
Kahta 16/28 derece
Samsat 15/28 derece
Sincik 11/ 21 derece
Tut 16/23 derece
12 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman Merkez 16/27 derece
Besni 14/23 derece
Çelikhan 10/23 derece
Gerger 13/26 derece
Gölbaşı 11/25derece
Kahta 16/28 derece
Samsat 16/28 derece
Sincik 11/ 22 derece
Tut 14/24 derece
Kaynak : PERRE