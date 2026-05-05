Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların bugün ve yarın kent genelinde etkisini sürdürmesi Perşembe gününden itibaren güneşli günlerin etkili olmaya başlayacağı açıklandı.

6 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/19 derece

Besni 6/ 14 derece

Çelikhan 4/13 derece

Gerger 9/16 derece

Gölbaşı 6/17 derece

Kahta 9/19 derece

Samsat 8/19 derece

Sincik 3/ 11 derece

Tut 5/15derece

7 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 8/ 22 derece

Besni 7/ 17 derece

Çelikhan 5/18 derece

Gerger8/20 derece

Gölbaşı 6/21derece

Kahta9/22 derece

Samsat 8/21 derece

Sincik 1/ 15 derece

Tut 6/19 derece

Kaynak : PERRE