Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların bugün ve yarın kent genelinde etkisini sürdürmesi Perşembe gününden itibaren güneşli günlerin etkili olmaya başlayacağı açıklandı.
6 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/19 derece
Besni 6/ 14 derece
Çelikhan 4/13 derece
Gerger 9/16 derece
Gölbaşı 6/17 derece
Kahta 9/19 derece
Samsat 8/19 derece
Sincik 3/ 11 derece
Tut 5/15derece
7 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 8/ 22 derece
Besni 7/ 17 derece
Çelikhan 5/18 derece
Gerger8/20 derece
Gölbaşı 6/21derece
Kahta9/22 derece
Samsat 8/21 derece
Sincik 1/ 15 derece
Tut 6/19 derece
Kaynak : PERRE