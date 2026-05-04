Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların hafta boyunca etkisini sağanak yağış şeklinde sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğünden alınan verilere göre bugün devam etmesi beklenen sağanak yağışın yarı 5 mayıs ve 6 mayıs günü kent genelinde etkisini sürdüreceği açıklanırken hava sıcaklıklarının en düşük 11 derecelere düşebileceği ifade edildi.

5 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 11/16 derece

Besni 8/ 9 derece

Çelikhan 5/9 derece

Gerger 9/14 derece

Gölbaşı 9/12 derece

Kahta 11/16 derece

Samsat 8/16 derece

Sincik 8/ 9 derece

Tut 8/9derece

6 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/ 19derece

Besni 6/ 15 derece

Çelikhan 5/13 derece

Gerger9/16 derece

Gölbaşı 7/17derece

Kahta10/18 derece

Samsat 8/19derece

Sincik 7/ 11 derece

Tut 6/15 derece

Kaynak : PERRE