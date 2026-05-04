Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların hafta boyunca etkisini sağanak yağış şeklinde sürdürmeye devam edeceği açıklandı.
Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğünden alınan verilere göre bugün devam etmesi beklenen sağanak yağışın yarı 5 mayıs ve 6 mayıs günü kent genelinde etkisini sürdüreceği açıklanırken hava sıcaklıklarının en düşük 11 derecelere düşebileceği ifade edildi.
5 Mayıs Salı Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 11/16 derece
Besni 8/ 9 derece
Çelikhan 5/9 derece
Gerger 9/14 derece
Gölbaşı 9/12 derece
Kahta 11/16 derece
Samsat 8/16 derece
Sincik 8/ 9 derece
Tut 8/9derece
6 Mayıs Çarşamba Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/ 19derece
Besni 6/ 15 derece
Çelikhan 5/13 derece
Gerger9/16 derece
Gölbaşı 7/17derece
Kahta10/18 derece
Samsat 8/19derece
Sincik 7/ 11 derece
Tut 6/15 derece
Kaynak : PERRE