Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sürdürmeye devam edeceği açıklandı.

3 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 16/21 derece

Besni 13/ 15 derece

Çelikhan 9/16 derece

Gerger 13/18 derece

Gölbaşı 13/18 derece

Kahta 15/20 derece

Samsat 13/21 derece

Sincik 11/ 16 derece

Tut 12/16 derece

4 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 12/ 17 derece

Besni 8/ 11 derece

Çelikhan 6/11 derece

Gerger11/15 derece

Gölbaşı 9/13 derece

Kahta12/18 derece

Samsat 11/18 derece

Sincik 9/ 9 derece

Tut 7/11 derece

Kaynak : PERRE