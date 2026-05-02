Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte belirli aralıklarla devam eden yağışların yarından itibaren etkisini sürdürmeye devam edeceği açıklandı.
3 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 16/21 derece
Besni 13/ 15 derece
Çelikhan 9/16 derece
Gerger 13/18 derece
Gölbaşı 13/18 derece
Kahta 15/20 derece
Samsat 13/21 derece
Sincik 11/ 16 derece
Tut 12/16 derece
4 Mayıs Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 12/ 17 derece
Besni 8/ 11 derece
Çelikhan 6/11 derece
Gerger11/15 derece
Gölbaşı 9/13 derece
Kahta12/18 derece
Samsat 11/18 derece
Sincik 9/ 9 derece
Tut 7/11 derece
Kaynak : PERRE