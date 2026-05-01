Adıyaman’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin ardından konuşan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Polat, yaptığı açıklamada bütçenin emekçilerden yana kullanılması gerektiğini ifade ederek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Adıyaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin ardından, Emek ve Demokrasi Platformu adına Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat açıklamalarda bulundu. Polat, artan ekonomik kriz, yoksulluk ve küresel ölçekteki savaş politikalarının emekçiler üzerindeki etkilerine değindi.

Başkan Polat, 1 Mayıs'ın işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, 'Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu olarak biz de Adıyaman'da 1 Mayıs'ı hep birlikte kutluyoruz. Yoksulluğun arttığı, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde; hem dünyada hem de ülkemizde emekçilerin haklı mücadelesini ve taleplerini bir kez daha dile getirmek için bugün alanlardayız' dedi.

'Ranta Değil, Emekçiye Bütçe İstiyoruz'

Başkan Polat, emekçiden yana bütçe taleplerini dile getirerek, '1 Mayıs'ta alanlardan şunu haykırıyoruz: Ranta, sermayeye değil; emekçiye bütçe istiyoruz. Halktan yana, emekten yana, barıştan yana bir bütçe talep ediyoruz. Temel talebimiz budur' ifadelerine yer verdi.

'Emekçiler Olarak Barışı Talep Ediyoruz'

Polat, savaş politikalarına dikkat çekerek, 'Özellikle Ortadoğu'da ve dünyada savaşların arttığı bu dönemde, emekçilerin ekonomik taleplerinin yanında barış talebi de önemli bir yerde durmaktadır. Emekçiler olarak barışı talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki savaşın olmadığı bir dünyada bütçe emekçilere, halka ayrılacaktır' dedi.

'Yoksulluğun Nedenlerinden Biri Savaş Politikalarıdır'

Yoksulluğun nedenlerine de değinen Başkan Polat, 'Bugün insanlar açlık sınırının altında yaşıyorsa, yoksulluk derinleşiyorsa bunun temel nedenlerinden biri de dünyada ve ülkemizde bütçenin önemli bir kısmının savaş politikalarına ayrılmasıdır' ifadelerini kullandı.

'Birleşirsek Kazanacağız'

Başkan Polat, emekçilere birlik çağrısı yaparak, 'Bugün 1 Mayıs'ı kutluyoruz ancak maalesef birçok işçi hâlâ fabrikalarda, inşaatlarda ve tarım alanlarında çalışmak zorunda kalıyor. Buradan tüm işçilere ve emekçilere sesleniyoruz: Bugün hepimizin bayramıdır, bayramımıza sahip çıkalım. Biz birleşirsek, birlikte mücadele edersek kazanacağız' dedi.

Kaynak : PERRE