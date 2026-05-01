AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında emek ve alın terinin toplumun temel değerleri arasında yer aldığını belirtti. Kurt, mesajında tüm emekçilerin gününü kutlayarak dayanışma ve birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Milletvekili Kurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Emek, alın teri ve dayanışma... Güçlü Türkiye'nin, güçlü yarınların en sağlam temelidir.

Üreten, çalışan, fedakarlığıyla hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin yanında olmaya; emeğin hakkını koruyan, alın terini baş tacı eden anlayışla ülkemizi hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Başta 6 Şubat Asrın Felaketi'nde hayatını kaybeden emekçilerimiz olmak üzere; alın teriyle bu ülkeye değer katan, üretimiyle Türkiye'nin büyümesine katkı sunan tüm kardeşlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Emeğin, dayanışmanın ve kardeşliğin gücüyle daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.'

