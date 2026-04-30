Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adana Şubesi Başkanı İsa Kayadan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada 1 Mayıs'ın, emekçilerin sermaye sömürüsüne karşı insanca yaşam mücadelesini yükselttiği bir gün olduğu ifade edilerek, 1886 yılında Şikago'da 8 saatlik iş günü talebiyle yapılan grevler ve Haymarket Olayı'nın tarihsel arka planına yer verildi. 1 Mayıs'ın dünya genelinde bu olayların anısına uzun yıllardır kutlandığı belirtildi.

Türkiye'de 1 Mayıs'ın ilk kez Osmanlı döneminde 1911 yılında Selanik'te, 1912 yılında ise İstanbul'da kutlandığı; 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından önce çıkarılan bir düzenleme ile resmî bayram olarak kabul edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'de emekçi hakları ve 1 Mayıs kutlamalarının tarih boyunca çeşitli dönemlerde yasaklar, baskılar ve şiddet olaylarıyla karşılaştığı iddia edilerek, 16 Şubat 1969 'Kanlı Pazar' olayları ve 1 Mayıs 1977 Taksim olayları örnek gösterildi. Son dönemde bazı işçi eylemlerine ilişkin uygulamalara da değinildi.

Kayadan, açıklamasında demokratik hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, eğitimde kamuculuk ve üretim ekonomisi vurgusu yaparak, emek ve sermaye ilişkilerinin karşılıklı hakları güvence altına alan bir yapıda düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan İsa Kayadan, 'Kemalist Karma Üretim Ekonomisi' olarak tanımlanan bir modelin günümüz koşullarına uyarlanarak uygulanması gerektiği, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve iş güvenliği alanında yasal güvencelerin artırılması gerektiği ifade edildi. Açıklama, '1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun' ifadesiyle sona erdi.

