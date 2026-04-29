Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat İsmet Yıldırım'ı ağırladı. Görüşmede, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde derneğin yürüttüğü uluslararası yardım faaliyetleri ve savaş mağdurlarına yönelik projeler değerlendirildi.

'Mazlumlara Umut Oluyorsunuz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GGC Başkanı Meral Ay, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin kriz ve savaş bölgelerindeki çalışmalarına dikkat çekti.

Ay, 'Savaşın gölgesindeki coğrafyalara yardım ulaştırma azmiyle tanınan Yedi Başak Derneği'nin Kurban Bayramı için tüm gücüyle hazır olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. İnsana verilen değerin bir nişanesi olan bu çalışmalara vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Sizler mazlumlara umut oluyorsunuz' dedi.

23 Ülkede Kurban Organizasyonu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat İsmet Yıldırım ise bu yılki kurban organizasyonunun 'Kurbanım Kardeşime' sloganıyla yürütüldüğünü belirtti.

Yıldırım, ekiplerin 23 ülkede sahada olduğunu ifade ederek, kurbanlıkların İslami usullere uygun şekilde seçildiğini ve tüm sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi.

'Emanetler Mazlum Sofralara Ulaşacak'

Bağışçıların desteğiyle geniş bir yardım ağı oluşturduklarını belirten Yıldırım, kurban organizasyonunun yalnızca et dağıtımı olmadığını vurgulayarak, 'Bu çalışma aynı zamanda savaş mağdurları, yetimler ve ihtiyaç sahipleriyle kurulan bir kardeşlik köprüsüdür. Emanetler, dünyanın dört bir yanındaki mazlum sofralara ulaştırılacaktır' ifadelerini kullandı.

