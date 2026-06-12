Adıyaman'da biyolojik çeşitliliği tehdit eden kaçak toplama faaliyetlerine geçit verilmedi

Edinilen bilgilere göre olay, 10 Haziran 2026 günü saat 00.10 sıralarında Kahta ilçesine bağlı Karadut köyü Kamboğazı mevkiinde meydana geldi. Narince Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine park halindeki 07 CLC 689 plakalı araç kontrol edildi.

Yapılan kontrolde aracın görünür kısmında bulunan poşetler içerisinde çok sayıda çekirge olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede toplam 135 adet çekirgenin toplandığı belirlendi.

Çekirgeler Doğaya Kazandırılacak

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan çekirgeler, gerekli işlemlerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Tank Chenyao (2002 doğumlu), Wan Chengjun (2002 doğumlu) ve Yin Zixu (1996 doğumlu) hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Şahısların her biri hakkında 695 bin 245 TL olmak üzere toplamda 2 milyon 85 bin 735 TL idari para cezası uygulanması amacıyla tutanak düzenlendi.

Sınır Dışı Edilecekler

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Yetkililer, Türkiye'nin doğal yaşamını ve biyolojik çeşitliliğini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, özellikle endemik türlerin ve doğal yaşamın zarar görmesine neden olabilecek faaliyetlere karşı tavizsiz mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak : PERRE