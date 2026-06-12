Adıyaman Belediyesi, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla yapay zeka teknolojisiyle bir klip hazırladı.

Adıyaman Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek ve milli heyecana ortak olmak amacıyla yapay zeka destekli klip çalışmasına imza attı. Hazırlanan klipte Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' adlı marşı, Commagene Müzik Topluluğu tarafından Adıyaman'a özgü yöresel ezgilerle yeniden yorumlandı. Müzikal düzenlemesiyle dikkat çeken çalışmada, milli birlik ve beraberlik duygusu güçlü bir şekilde yansıtıldı. Klipte Adıyaman kent merkezi başta olmak üzere kentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarına da yer verildi. A Milli Takım'a destek klibi, Adıyaman'ın doğal güzellikleri ile kültürel zenginliklerinin tanıtımına da katkı sundu.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan klipte, görsel anlatım ve müzikal yorum bir araya getirilerek kentin milli coşkuya verdiği destek etkili bir şekilde aktarıldı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı klip, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini ilettiği mesajla sona erdi. Başkan Tutdere, Türkiye'nin ortak heyecanı olan A Milli Takım'a Adıyaman'dan güçlü bir destek verdiklerini belirterek, millilere Dünya Kupası'nda başarılar diledi.