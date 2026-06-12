Adıyaman Belediyesi, altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Kent genelinde 6 ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kent genelinde başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan ve asfalt serimi yapılan bölgelerde kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

6 Ayrı Ekip İle Eş Zamanlı Uygulama

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ayrı ekip kent genelinde eş zamanlı olarak görev yapıyor. Yıpranan, deforme olan ve kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar, modern standartlara uygun şekilde yeniden düzenleniyor.

Çalışmalarla birlikte özellikle altyapı ve asfalt yenilemesi tamamlanan bölgelerde yaya güvenliğinin artırılması, ulaşım konforunun yükseltilmesi ve kent estetiğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cadde ve Sokaklar Bütüncül Şekilde Yenileniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Belirlenen program çerçevesinde mahalle mahalle ilerleyen ekipler, kent genelinde hem araç hem de yaya ulaşımını daha güvenli hale getirmek için sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

'Sahadayız, Hemşehrilerimizin Yanındayız'

Kaldırım yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentin birçok noktasında kapsamlı bir yenileme süreci yürüttüklerini ifade ederek, 'Depremden etkilenen şehrimizin yaralarını sarmak, hemşehrilerimize daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada. Adıyaman'ı cadde cadde, sokak sokak daha düzenli ve daha konforlu bir görünüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE