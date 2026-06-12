Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Kahta Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yılın ilk sıcak asfalt serimi Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta gerçekleştirildi. Fen İşleri İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, asfalt serimi öncesinde yol yüzeyi freze makineleriyle kazınarak yeni asfalt için uygun zemin oluşturuldu. Zemin güçlendirme ve altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimine geçildi.

Başkan Hallaç, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Asfalt serim sürecini yakından takip eden Hallaç, saha personeline kolaylıklar dileyerek çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.

İlçede hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Hallaç, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, 'Allah'ın izniyle Kahta'mızda bozuk yol bırakmayacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizin her bir karışını hizmetle buluşturuyor. İmkânlarımız ölçüsünde tüm mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yolları yeniliyor, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Halkımızın yoğun olarak kullandığı Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta yılın ilk sıcak asfalt serimini gerçekleştirerek çalışmalarımıza güçlü bir başlangıç yaptık. Kahta'mıza hayırlı olsun' dedi.

Kaynak : PERRE