Şair, Yazar, Perre Haber Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Murat Kayış, günümüz dünyasında insanın varoluş mücadelesine ve sanatın bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayış, insanın insanca yaşama arayışının ve insan kalabilmenin onurunun sanatla birlikte yeniden düşünülmesi gerektiğini belirterek, bu konuyu sürekli tartıştıklarını ifade etti.

'Sanatçı Açık Bir Vicdan Olmak Zorundadır'

Sanatçının toplumdaki rolüne dikkat çeken Kayış, sanatçının yalnızca üretim yapan bir kişi değil, aynı zamanda yaşadığı çağın tanığı olduğunu vurgulayarak, 'Dünyayı, içinde bulunulan bu karanlık ve karmaşık zaman diliminde, insanca yaşamanın ve insan kalabilmenin onurunu ne ayakta tutar? Bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ve sanatçı olmanın verdiği sorumlulukla topluma neler kazandırabileceğimizi her zaman düşünerek günlerimizi geçiriyoruz. Evet, sanatçı toplumda bir aydınlanma öncüsü, bir fikir ışığı oluşturma gayreti içerisinde olan ve sonuna kadar duyarlılığını gösterip yaşadığı çağdan bağımsız kalmayan kişidir' dedi.

'Bilginin Olmadığı Yerde Aldanma Başlar'

Toplumsal bilinç ve bilgiye vurgu yapan Kayış, 'Bilginlerin aydınlatamadığı toplumları şarlatanlar aldatır. Biz de insanın kendisini aldatmasına izin vermemesi için çeşitli faaliyetler yürütürken, insanlara bu hayatta nasıl daha doğru ve daha duyarlı yaşanabileceğini, toplumun ve kültürün değerlerinden kopmadan nasıl ilerlenebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin hâlihazırda yıllardır çıkardığımız Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi bulunuyor. Dergimizi iki ayda bir yayımlayarak süreli yayın kültürünü yaşatmayı hedefliyoruz. Birçok yazar ve şairin katkılarıyla her sayıda nitelikli çalışmalar ortaya koyuyoruz' ifadelerine yer verdi.

' 'Bana Ne' Yaklaşımı Yerine Toplumsal Duyarlılığa Yer Verdik'

Her sayıda farklı dosya konularına yer verdiklerini aktaran Kayış, son sayıda ise savaşlar, çatışmalar ve insanlık dramlarına odaklandıklarını ifade ederek, 'Her sayıda farklı dosya konuları ele alıyoruz. Son sayımızda ise dünyaya baktığımızda yaşanan kaos ortamı, savaşlar, zulüm ve katliamlar ile çocukların ve masum insanların hayatını kaybetmesi gibi konulara dikkat çekerek bu durumlara farkındalık oluşturmaya çalıştık. İnsanların 'bana ne' yaklaşımı yerine toplumsal duyarlılıkla olaylara bakabilmesi için farklı çalışmaları bir araya getirdik ve bir mesaj vermeyi amaçladık. Sanırım bu noktada bir karşılık bulduğumuzu da görüyoruz' dedi.

'Popüler Kültür Maalesef Birçok Değeri Esir Almış Durumda'

Popüler kültürün değerleri gölgelediğini dile getiren Kayış, kültürel özün korunmasının önemine dikkat çekerek, Popüler kültür maalesef birçok değeri esir almış durumda. Oysa bizim güçlü kültürel değerlerimiz var. Özümüze dönmek, özümüzde kalmak ve toplum içinde omuz omuza yaşayabilmek bunu sağlayacaktır. Ancak son zamanlarda insanların insana vermesi gereken değeri eşyalara, maddelere ve nesnelere verdiğini görüyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor. Oysa bizi kurtaracak olan şey, kardeşçe ve birlikte yaşayabilme iradesidir. Sanatçı, ürettiği bilgiyi topluma aktarırken toplumun da bu aktarımlar karşısında bilinçli ve duyarlı bir şekilde hareket etmesini hedeflemektedir' dedi.

