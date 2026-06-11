Başkan Kemal Çebi'ye 'Halka Hizmet Onur ve Emek Ödülü'

Törende, yerel yönetimler alanında hayata geçirdiği çalışmalar nedeniyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Halka Hizmet Onur ve Emek Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Çebi adına ödülü, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici aldı.

Sanat, Edebiyat ve Basın Dünyası Bir Araya Geldi

Yoğun katılımla gerçekleşen programa yazar Ayşe Kulin, oyuncular Halil Ergün, Engin Şenkan ve Betül Arım, yönetmen Ümit Efekan, yapımcı Abdurrahman Keskiner, şair-yazar Ahmet Selçuk İlkan, dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, önceki dönem Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, gazeteciler Şaban Mergül ve Ekin Akkaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dünya Çevre Bilinci Derneği Başkanı Nesrin Akkoç, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Akkoç, basının özgürce görev yapmasının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Ödüller Çocuklar ve Kadınlar Adına Verildi

Törende konuşan Akkoç, ödüllerin dünyanın farklı coğrafyalarında savaş, yoksulluk ve şiddetle mücadele eden masum çocuklar ve kadınlar adına verildiğini söyledi.

Program kapsamında düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliğinde, Osman Hamdi Bey'in ünlü eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosunun üçüncü versiyonu sergilendi. Elde edilecek gelirin kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Sunuculuğunu Defne Sarısoy'un yaptığı gecede, eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle gazeteci Ekin Akkaş'a özel teşekkür ödülü verilirken, gazeteci Şaban Mergül de basındaki 60 yıllık meslek hayatı ve ilkeli duruşu nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Vefa

Gece boyunca edebiyat, şiir, tiyatro, sinema, çevre bilinci, basın-yayın, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında çok sayıda isim ödüllendirildi. DCBED tarafından verilen ödüller arasında Edebiyat Onur ve Emek Ödülü, Türkan Saylan Eğitimde Kalite Onur Ödülü, Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü, Basın-Yayın Onur Emek Ödülü, Sinema Onur Emek Ödülü, Çevre Bilinci ve Barış Onur Ödülü ile Halka Hizmet Onur ve Emek Ödülü gibi kategoriler yer aldı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında toplumsal fayda üreten kişi ve kurumların onurlandırıldığı program, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Kaynak : PERRE