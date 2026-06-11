Türk Eğitim-Sen: 'Öğretmenin Sesi Karşılık Buldu'

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Bakan Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, sendika olarak ilk günden itibaren eğitim çalışanlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Ertaş, 'Karar vericilerin sahadan gelen sese kulak vermesi gerektiğini sürekli dile getirdik. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı ankette öğretmenlerimizin yüzde 80,5'i ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduğunu açıkça ortaya koydu' dedi.

'Ara Tatiller Öğretmen ve Öğrenciler İçin Nefes Alma İmkânı'

Ara tatillerin yalnızca bir dinlenme dönemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ertaş, öğretmenlerin bu süreci öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Yapılan araştırmalarda öğretmenlerin ara tatilleri; öğrencilerin psikolojik olarak dinlenebildiği, eğitim çalışanlarının motivasyonunu yenileyebildiği ve aileleriyle daha fazla vakit geçirebildiği önemli bir süreç olarak değerlendirdiğini aktaran Ertaş, uygulamanın eğitim sürecine olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

'Türk Eğitim-Sen'in Ortaya Koyduğu Veriler Haklı Çıktı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararın öğretmenlerin taleplerinin göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyduğunu vurgulayan Ertaş, 'Bugün gelinen noktada Türk Eğitim-Sen'in ortaya koyduğu verilerin ve eğitim çalışanlarının güçlü iradesinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha görülmüştür. Bakanlığın aldığı karar, sahadaki gerçeklerin dikkate alındığının somut göstergesidir' diye konuştu.

'Eğitim Politikaları Sahanın Gerçeklerine Göre Şekillenmeli'

Eğitim sisteminin temel unsurunun öğretmen olduğunu kaydeden Ertaş, eğitim politikalarının masa başında değil, sınıfların içinde yaşanan gerçekler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerin görüşü alınmadan yapılacak düzenlemelerin başarı şansının sınırlı kalacağını belirten Ertaş, 'Eğitim politikaları oluşturulurken öğretmenin sesi mutlaka duyulmalıdır. Çünkü eğitim sistemini ayakta tutan en önemli unsur öğretmendir' dedi.

Bakan Tekin'e Teşekkür

Ara tatillerin devam etmesi yönünde alınan karar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür eden Ertaş, aynı yaklaşımın öğretmen atamaları, özlük hakları, çalışma koşulları ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren diğer konularda da sürdürülmesini beklediklerini söyledi.

Türk Eğitim-Sen'in bundan sonra da eğitim çalışanlarının taleplerini gündeme taşımaya devam edeceğini belirten Ertaş, 'Ara tatiller konusunda ortaya çıkan bu sonuç; sendikal mücadelemizin, bilimsel verilerin ve eğitim çalışanlarımızın ortak iradesinin önemli bir kazanımıdır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE