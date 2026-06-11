Adıyaman Kahta İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 'İletişim Biçiminizin Aynası Olarak Çocuğunuz' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlik, Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösteride, aile içi iletişim biçimlerinin çocukların gelişimi üzerindeki etkileri tiyatral anlatımla ele alındı.

Protokolden Yoğun İlgi

Gösteriyi Muhammed Üsame Soysal ve Mehmet Can Hallaç ile birlikte kurum amirleri de takip etti.

Programda, aile yapısının güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunulması hedefiyle hazırlanan çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak : PERRE