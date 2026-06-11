Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Adıyaman'da araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları, 11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla yeniden güncellendi.

Akaryakıt Fiyatlarında Değişim Devam Ediyor

Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları belirlenirken, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarına yansımayı sürdürüyor.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki gelişmelerin önümüzdeki süreçte de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

11 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 65,17 TL

Motorin: 68,70 TL

LPG: 32,44 TL

Kaynak : PERRE