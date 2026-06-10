Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kentin üretim gücünü ve emek kültürünü fotoğraf sanatıyla görünür kılmak amacıyla "Üreten Adıyaman" temalı fotoğraf yarışmasını hayata geçiriyor. Tarımdan sanayiye, zanaattan girişimciliğe kadar Adıyaman'ın üretim odaklı yaşamını konu alacak yarışma, hem şehrin ekonomik dinamizmini tanıtmayı hem de üretimin merkezindeki insan hikâyelerini geleceğe taşımayı hedefliyor.

Adıyaman’ın Üretim Gücü Fotoğraf Kareleriyle Geleceğe Taşınacak

“Üreten Adıyaman” Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kentin üretim gücünü, emek kültürünü ve ekonomik potansiyelini sanatın evrensel dili olan fotoğraf aracılığıyla görünür kılmak amacıyla “Üreten Adıyaman” temalı fotoğraf yarışmasını hayata geçiriyor.

Adıyaman’ın tarımdan sanayiye, zanaattan girişimciliğe kadar uzanan üretim hikâyesini güçlü karelerle anlatmayı hedefleyen yarışma, kentin üretim odaklı vizyonuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yarışma kapsamında, Adıyaman’ın bereketli topraklarında çalışan çiftçilerden sanayi tesislerindeki üretim süreçlerine, el emeğiyle ortaya çıkan zanaat ürünlerinden alın teriyle hayatını şekillendiren insanların hikâyelerine kadar birçok konu fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf tutkunlarının objektifine yansıyacak.

ATSO tarafından düzenlenen yarışmanın temel amacı; üretimin merkezinde yer alan insanı, emeği, alın terini ve şehrin ekonomik dinamizmini sanatsal bir bakış açısıyla kayıt altına almak. Aynı zamanda Adıyaman’ın üretim kültürünün ulusal ölçekte tanıtılması ve gençlerin üretim temalı sanatsal çalışmalara teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Üreten Adıyaman” temasının yalnızca bir yarışma başlığı olmadığını, aynı zamanda şehrin ruhunu yansıtan güçlü bir vizyon olduğunu ifade etti.

Başkan Torunoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Adıyaman; üreten insanlarıyla, bereketli topraklarıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle ve güçlü emek kültürüyle her geçen gün büyüyen bir şehir. Bizler de ATSO olarak bu üretim gücünü görünür kılmak, şehrimizin ekonomik ve sosyal dinamizmini sanat aracılığıyla geleceğe taşımak istiyoruz. ‘Üreten Adıyaman’ fotoğraf yarışması sayesinde hem şehrimizin hikâyesi anlatılacak hem de emek veren insanların hayatlarına dikkat çekilecek. Her fotoğraf karesi, Adıyaman’ın üretim ruhunu yansıtan önemli bir belge niteliği taşıyacak. Tüm fotoğraf sanatçılarını, gençlerimizi ve fotoğraf tutkunlarını bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.”

Yarışma kapsamında dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. Buna göre yarışmada birinci olan yarışmacıya tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödülü takdim edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü kazanan katılımcılar için 2 bin TL ödül verilecek.

Yarışmada değerlendirilecek eserler şu kategoriler altında toplanacak:

* Tarım ve Hayvancılık

* Sanayi ve Üretim

* El Emeği ve Zanaat

* Üreten İnsan Hikâyeleri

Katılımcılar başvurularını çevrim içi başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihinin 10 TEMMUZ 2026 olduğu yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye ATSO’nun resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru Linki:

https://forms.gle/zwF3ahN5QuhgESzP8